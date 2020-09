Fratelli Bianchi col reddito di cittadinanza | Giorgia Meloni con un post demolisce il M5s

(Di giovedì 17 settembre 2020) Suv, bottiglie di champagne, alberghi a cinque stelle erano protagonisti delle foto e video pubblicati sui social dai, accusati di aver ucciso in una rissa a Colleferro Willy Monteiro Duarte. Un tenore di vita da nababbi che cozzerebbe con quanto scoperto dagli inquirenti che indagano sulla morte del 21enne. La Guardia di Finanza con un’accurata indagine ha scoperto che attraverso il padre i due giovani usufruivano deldi. Poveri per lo Stato, ma ricchi sui social dunque. Anche gli altri due della banda di Artena, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, indagati per il pestaggio, percepivano il sussidio. La notizia ha fatto indignare la leader didi Italia, che sui social ha espresso tutto il suo ...

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - MatMaz72 : I killer di Willy col reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni fa a pezzi i Cinque Stelle - shark2208 : #REDDITOdiCITTADINANZA, che scandalo: i presunti assassini di #Willy lo percepivano (e lo spendevano in viaggi e ch… -

La villa di famiglia svetta in cima alla collina di Colubro, la frazione di Artena da dove partivano le scorribande dei fratelli Bianchi. Anche Marco e Gabriele, i presunti assassini di Willy Monteiro ...Dal verbale di arresto dei Carabinieri emergono nuovi dettagli sulla notte in cui ha perso la vita Willy Monteiro Duarte. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, quella notte i fratelli Bianc ...Come il padre Ruggero anche i fratelli Marco e Gabriele, arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepiscono il reddito di cittadinanza. La scoperta arriva a seguito di indagini patrimoniali ...