“Ecco chi siamo”. Scroccano la vacanza, fuggono e lasciano il conto (salato) da pagare. E poi si scopre tutto (Di giovedì 17 settembre 2020) Si sono spacciati per giornalisti per trascorrere una vacanza gratis in una struttura turistica sull’isola di San Domino alle Tremiti, in Puglia. Per questo motivo tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti penali, sono stati denunciati con l’accusa di truffa in concorso. Secondo quanto ricostruito, il gruppo aveva fatto intendere già al momento della prenotazione di essere giornalisti specializzati nel settore turistico, incaricati di realizzare un servizio dedicato alle Tremiti. Quindi, per circa una settimana, fruendo di vitto, alloggio ed ombrellone, avevano finto di effettuare, tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese.



