Dall’Inghilterra, Alli poteva finire al Real Madrid: il perché del ‘no’ di Zidane (Di giovedì 17 settembre 2020) È tutto pronto per il ritorno di Gareth Bale al Tottenham. L'esterno gallese tornerà a Londra dopo 7 anni a Madrid e i media inglesi parlano di una super presentazione del giocatore. I tifosi Spurs possono riabbracciare il loro beniamino, così come José Mourinho che aveva cercato il giocatore ai tempi del Real Madrid.Alli AL Real Madrid, 'NO' DI Zidanecaption id="attachment 1023145" align="alignnone" width="300" Dele Alli (Getty Images)/captionNella trattativa che ha portato Bale al Tottenham poteva rientrare anche Dele Alli. Il 'no' a quest'idea è arrivato direttamente da Zinedine Zidane che non si era dimenticato alcune dichiarazioni dell'inglese dopo un 3-1 Spurs ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) È tutto pronto per il ritorno di Gareth Bale al Tottenham. L'esterno gallese tornerà a Londra dopo 7 anni ae i media inglesi parlano di una super presentazione del giocatore. I tifosi Spurs possono riabbracciare il loro beniamino, così come José Mourinho che aveva cercato il giocatore ai tempi delAL, 'NO' DIcaption id="attachment 1023145" align="alignnone" width="300" Dele(Getty Images)/captionNella trattativa che ha portato Bale al Tottenhamrientrare anche Dele. Il 'no' a quest'idea è arrivato direttamente da Zinedineche non si era dimenticato alcune dichiarazioni dell'inglese dopo un 3-1 Spurs ...

