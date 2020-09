Coronavirus in Italia, contagi in lieve aumento. Ancora boom in Francia (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Aumentano Ancora, seppur lievemente, i contagi nel nostro Paese: oggi se ne sono registrati 1.585, su un totale di 101.773 tamponi processati (mille in più rispetto a ieri). Cresce, Ancora, il numero delle vittime: sono state 13 nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.348 (+63) – bisogna tornare al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 212 (+5). Sono 38.853 (+813) i positivi in isolamento domiciliare. Paese sta vincendo partita riaperture -Nessuno ha la bacchetta magica,nessuno può fare miracoli, ma il Paese è forte e sta dimostrando di saper vincere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Aumentano, seppurmente, inel nostro Paese: oggi se ne sono registrati 1.585, su un totale di 101.773 tamponi processati (mille in più rispetto a ieri). Cresce,, il numero delle vittime: sono state 13 nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.348 (+63) – bisogna tornare al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 212 (+5). Sono 38.853 (+813) i positivi in isolamento domiciliare. Paese sta vincendo partita riaperture -Nessuno ha la bacchetta magica,nessuno può fare miracoli, ma il Paese è forte e sta dimostrando di saper vincere ...

