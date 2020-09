Claudio Martelli: "Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico" (Di giovedì 17 settembre 2020) Claudio Martelli, esponente di punta del Psi, Guardasigilli nel biennio ’91-’93 quando a Palazzo Chigi c’erano Giulio Andreotti e poi Giuliano Amato, è stato deputato ed europarlamentare. Da un quindicennio ha lasciato la politica attiva, mantenendo un ruolo di osservatore, oltre a quello di giornalista e conduttore televisivo. Da maggio è direttore dell’Avanti, storico giornale socialista rinato come mensile nelle edicole. E ha digitalizzato – consultabile sul sito del Senato – tutta la collezione del quotidiano dal 1896, anno di nascita, al 1994, anno di chiusura.Lei al referendum sul taglio dei parlamentari è schierato per il No. Quali sono i motivi di merito?“Qualsiasi organismo politico – e il Parlamento è un organismo, anzi è un’orchestra - si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020), esponente di punta del Psi, Guardasigilli nel biennio ’91-’93 quando a Palazzo Chigi c’erano Giulio Andreotti e poi Giuliano Amato, è stato deputato ed europarlamentare. Da un quindicennio ha lasciato la politica attiva, mantenendo un ruolo di osservatore, oltre a quello di giornalista e conduttore televisivo. Da maggio è direttore dell’Avanti, storico giornale socialista rinato come mensile nelle edicole. E ha digitalizzato – consultabile sul sito del Senato – tutta la collezione del quotidiano dal 1896, anno di nascita, al 1994, anno di chiusura.Lei al referendum sul taglio dei parlamentari è schierato per il No. Quali sono i motivi di merito?“Qualsiasi organismo politico – e ilè un organismo, anzi è un’orchestra - si ...

HuffPostItalia : Claudio Martelli: 'Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico' - ilriformista : “Il @pdnetwork pur di governare si è piegato ai grillini”, l’accusa di Claudio Martelli - micheledavolio8 : RT @HuffPostItalia: Claudio Martelli: 'Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico' - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Claudio Martelli: 'Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico' - GiorgioCarbon12 : RT @HuffPostItalia: Claudio Martelli: 'Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico' -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Martelli Claudio Martelli: "Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico" L'HuffPost Claudio Martelli: "Voto No perché anche un Parlamento malato merita un antibiotico"

Claudio Martelli, esponente di punta del Psi, Guardasigilli nel biennio ’91-’93 quando a Palazzo Chigi c’erano Giulio Andreotti e poi Giuliano Amato, è stato deputato ed europarlamentare. Da un quindi ...

Radio carcere

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Passaggio a sud-est 06:30 Primepagine 07:00 Openpolis numeri alla mano, a cura di Michele Lembo 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di D ...

Referendum #IovotoNo: intervista a Claudio Martelli

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

Claudio Martelli, esponente di punta del Psi, Guardasigilli nel biennio ’91-’93 quando a Palazzo Chigi c’erano Giulio Andreotti e poi Giuliano Amato, è stato deputato ed europarlamentare. Da un quindi ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Passaggio a sud-est 06:30 Primepagine 07:00 Openpolis numeri alla mano, a cura di Michele Lembo 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di D ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...