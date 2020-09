Barcellona, dalla Spagna: “Suarez è partito per Perugia per l’esame di italiano” (Di giovedì 17 settembre 2020) dalla Spagna sono sicuri: Luis Suarez è partito alla volta di Perugia con un volo privato alle ore 13.15 per poter sostenere nel capoluogo umbro l’esame di italiano propedeutico alla cittadinanza italiana. Sembrava ormai tramontata la possibilità che l’uruguaiano potesse approdare alla Juventus, ma Marca dà questa voce come certa. Ritorno di fiamma dei bianconeri? O c’è dell’altro, come per esempio l’interessamento di un altro club del Bel Paese? Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020)sono sicuri: Luis Suarez èalla volta dicon un volo privato alle ore 13.15 per poter sostenere nel capoluogo umbro l’esame di italiano propedeutico alla cittadinanza italiana. Sembrava ormai tramontata la possibilità che l’uruguaiano potesse approdare alla Juventus, ma Marca dà questa voce come certa. Ritorno di fiamma dei bianconeri? O c’è dell’altro, come per esempio l’interessamento di un altro club del Bel Paese?

