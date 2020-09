Avete mai visto il presunto fidanzato di Vittoria Schisano | “Lui non sapeva niente”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il prossimo 19 Settembre andrà in onda la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. E tra i concorrenti pronti a mettersi in gioco, c’èin coppia con il ballerino professionista Marco De Angelis. La storia della nota showgirl affonda le sue radici molto tempo fa quando, Giuseppecapisce di esser nato in un corpo sbagliato. Ha ritrovato la sua felicità dopo un periodo molto duro, sofferente e complicato. Ma oggi l’ombra di quel ragazzo si è trasformata in un bellissima luce che brilla negli occhi di. L’attrice napoletana, che tempo fa ha intrapreso e completato il cambio di genere, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Vieni da me’ da Caterina Balivo, ha raccontato quando prima di esser ...