"E' stato un periodo davvero buio, eravamo tutti angosciati, abbiamo chiamato e rimandato a casa più volte il cast, ma vedevamo la luce in fondo al tunnel. Tornare era importante, per ridare serenità agli spettatori e anche per far ripartire chi lavora nel mondo dello spettacolo". Milly Carlucci ha così raccontato i mesi di attesa … L'articolo Allegri primo "ballerino per una notte" a Ballando con le stelle è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

