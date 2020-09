Alessandra Ciccariello a X Factor 2020 – No da Mika, ma… – VIDEO (Di giovedì 17 settembre 2020) Alessandra Ciccariello ha solo 16 anni, ma a X Factor 2020 vuole già mettere in luce le sue qualità da cantautrice. Propone ai giudici la sua LV, la prima canzone che ha scritto e che è nata da un suo sfogo con la madre. L’età potrebbe essere un deterrente: non sarebbe la prima volta che i giudici decidono di bocciare un concorrente così giovane. Alessandra Ciccariello però conquista tutti, anche se Mika ha deciso di darle un’importante lezione in previsione dei Live. Alessandra Ciccariello a X Factor 2020 – Tre sì e un no “Per me la scrittura è liberare i miei pensieri. Se qualcuno ha qualcosa da dire, deve dirla. Deve far ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)ha solo 16 anni, ma a Xvuole già mettere in luce le sue qualità da cantautrice. Propone ai giudici la sua LV, la prima canzone che ha scritto e che è nata da un suo sfogo con la madre. L’età potrebbe essere un deterrente: non sarebbe la prima volta che i giudici decidono di bocciare un concorrente così giovane.però conquista tutti, anche seha deciso di darle un’importante lezione in previsione dei Live.a X– Tre sì e un no “Per me la scrittura è liberare i miei pensieri. Se qualcuno ha qualcosa da dire, deve dirla. Deve far ...

