“49” | i palloncini per contestare Salvini a Legnano e i manifestanti urlano | “Ladro!

Mentre Salvini a Legnano, nella Lombardia governata dal leghista Attilio Fontana, raccontava quello che racconta sempre qualcuno ha pensato bene di ricordargli, come se fosse un post it gigante, qualcosa che spesso gli sfugge di mente. La storia dei 49 milioni. E lo ha fatto con degli enormi palloncini dorati che Salvini vedeva mentre pronunciava il suo comizio sul palco. L'iniziativa è stata raccontata dalla stessa autrice su Twitter: Anche un video di Repubblica conferma che i palloncini erano proprio lì, davanti al Capitano. Così mentre spiegava "Oggi il governo ha confermano 187 pagamenti a partite Iva, autonomi, artigiani commercianti, è una follia. La proposta della Lega continua a essere da mesi quella della pace fiscale, fino al 31 dicembre il ..."

