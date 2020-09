“Willy è caduto | nessuno l' ha colpito” Le bugie dei fratelli Bianchi | spunta questa foto | decisiva? | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Wilye si; rialzato,di noi lo ha;. Si apre così il pezzo di Repubblica su quelle che definisce ledei, finiti in carcere assieme a Mario Pincarelli con l'accusa di omicidio volontario. I tre sostengono di essersi trovati lì quasi per caso e di aver visto poco o niente, ma soprattutto di non c'entrare nulla con la morte di Willy Monteiro. Gabriele e Marcosi limitano a parlare di spintoni: “L'ho spinto perché stava discutendo in gruppo - ha dichiarato il secondo -ma poi si; alzato e sono andato via. L'ho spinto con le mani, non gli ho dato un calcio al ...