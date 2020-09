Von der Leyen: “Migranti, aboliremo il sistema di Dublino” (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Europa scommette sulla ripartenza post-Covid. Un’Europa più verde con una nuova governance sugli immigrati che in qualche modo archivia il regolamento di Dublino, con un vertice mondiale della sanità che sarà l’Italia ad ospitare l’anno prossimo. Sono alcuni dei punti contenuti nel discorso sullo stato dell’Unione, il primo dal suo insediamento tenuto stamattina dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Posso annunciare che aboliremo presto il regolamento di Dublino sui migranti“, afferma la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo che “è ora di esprimere davvero un forte meccanismo di solidarietà nell’accoglienza” mentre con il sistema attuale, quasi tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Europa scommette sulla ripartenza post-Covid. Un’Europa più verde con una nuova governance sugli immigrati che in qualche modo archivia il regolamento di Dublino, con un vertice mondiale della sanità che sarà l’Italia ad ospitare l’anno prossimo. Sono alcuni dei punti contenuti nel discorso sullo stato dell’Unione, il primo dal suo insediamento tenuto stamattina dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der. “Posso annunciare chepresto il regolamento di Dublino sui migranti“, afferma la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der, aggiungendo che “è ora di esprimere davvero un forte meccanismo di solidarietà nell’accoglienza” mentre con ilattuale, quasi tutte le ...

