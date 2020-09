Travolto da una scuolabus muore a 4 anni in sotto gli occhi della madre. Una scena straziante (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un bambino di 4 anni è stato Travolto e ucciso da uno scuolabus vicino a casa. E’ successo oggi, intorno alle 13, a Castagneto Carducci, in via Mazzini nei pressi della chiesa della frazione Donoratico (Livorno). Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo fosse su una bicicletta, apparendo all’improvviso sulla strada, tra le auto parcheggiate lungo il marciapiede, quando è stato investito dallo scuolabus che stava transitando. Subito soccorso dai sanitari del 118, Il bimbo è stato subito soccorso dai volontari del 118 ma è morto sul posto a causa dei numerosi traumi riportati sotto gli occhi della mamma. Allertate tre ambulanze e l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un bambino di 4è statoe ucciso da unovicino a casa. E’ successo oggi, intorno alle 13, a Castagneto Carducci, in via Mazzini nei pressichiesafrazione Donoratico (Livorno). Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo fosse su una bicicletta, apparendo all’improvviso sulla strada, tra le auto parcheggiate lungo il marciapiede, quando è stato investito dalloche stava transitando. Subito soccorso dai sanitari del 118, Il bimbo è stato subito soccorso dai volontari del 118 ma è morto sul posto a causa dei numerosi traumi riportatiglimamma. Allertate tre ambulanze e l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nel ...

