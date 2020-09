Tragedia a Donoratico | bimbo di 5 anni muore investito da scuolabus

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Le ultime notizie arrivano dalla Toscana e sono drammatiche. I fatti sono accaduti a, frazione di Castagneto Carducci ( provincia di Livorno). Purtroppo un bambino di 5è statodallo. Il piccolo, secondo quanto riferiscono i media toscani, è morto dopo l’impatto. E’ successo intorno alle 13 in via Mazzini, vicino all’abitazione del piccolo. Purtroppo a nulla sono valsi gli interventi dei soccorritori, sul posto è arrivato anche un elicottero, il Pegaso, ma non c’è stato niente da fare. Intervenuti anche i soccorritori della Misericordia di San Pietro in Palazzi. DRAMMATICO INCIDENTE ADI 5...