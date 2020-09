Traffico internazionale di droga: 13 arresti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Brescia, 16 settembre 2020 - Un'inchiesta della Dda di Brescia ha portato all'arresto di tredici persone per Traffico internazionale di droga. Secondo i pm Paolo Savio e Claudia Passalacqua il gruppo, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Brescia, 16 settembre 2020 - Un'inchiesta della Dda di Brescia ha portato all'arresto di tredici persone perdi. Secondo i pm Paolo Savio e Claudia Passalacqua il gruppo, ...

qn_giorno : Traffico internazionale di droga: 13 arresti - ViViCentro : Blitz antidroga dei Carabinieri di Breno (Bs) e Clusone (Bg), 13 indagati con 10 arresti per traffico internazional… - muoversincampan : Caserta, in occasione del passaggio del Giro d'Italia Internazionale Femminile, il 17 settembre è disposta la chius… - luca_zaccaria : @chandra_lady Sarei interessato a sapere qual'è il lavoro che intendono fare che gli permette di sparare certe cifr… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: 33 arresti in #Francia, 13 ordinanze cautelari in #Italia, #sequestri patrimoniali per 900 mila euro e la conferma del ru… -