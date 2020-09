Tmw - Roma-Kumbulla, tutto fatto: difensore nel pomeriggio sarà nella capitale (Di mercoledì 16 settembre 2020) E' tutto pronto per lo sbarco di Marash Kumbulla alla Roma. Il difensore classe 2000 - prossimo acquisto del club giallorosso - arriverà infatti nella capitale questo pomeriggio, intorno alle 16. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) E'pronto per lo sbarco di Marashalla. Ilclasse 2000 - prossimo acquisto del club giallorosso - arriverà infattiquesto, intorno alle 16.

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, è fatta per Marash Kumbulla: il difensore atteso oggi in città, arriverà alle 16.35 - infoitsport : LIVE TMW - Roma, Fienga: 'Vogliamo tenere i giocatori funzionali al progetto' - infoitsport : TMW - Roma-De Sciglio, possibile in prestito con diritto di riscatto. Valutazioni in corso - TMW_radio : ??? #Maracanà Alessandro #Scanziani ??? 'Se vediamo le rose, la #Juventus è ancora la più forte. Nella lotta mettere… - TMW_radio : ??? #Maracanà @StefanoPiccheri ??? «Secondo me, se non ci fosse stato il #covid, mister #Fonseca sarebbe saltato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Tmw Roma LIVE TMW - Roma, Fienga: "Vogliamo tenere i giocatori funzionali al progetto" TUTTO mercato WEB Ceccarini a RBN: "Se la Juventus cede Douglas Costa potrebbe tornare su Chiesa"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, esperto di mercato: “Roma e Napoli hanno trovato l’accordo per Milik, ora si ...

Notizie Lazio – Sconcerti: “Stagione incerta”. Ma non cita la Lazio tra le prime sei…

Il giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, sulla stagione che sta per cominciare nei prossimi giorni. Da sottolineare come non citi la Lazio nella sua griglia di p ...

TMW - Accordo Roma-Napoli-Juve per Milik e Dzeko, per chiudere manca l'ok del polacco

Tra mercoledì e giovedì, Luis Suarez farà l'esame di italiano per riaprire la pratica per prendere lo status di comunitario. E solo allora avrà la comunicazione della tempistica esatta per ottenere il ...

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, esperto di mercato: “Roma e Napoli hanno trovato l’accordo per Milik, ora si ...Il giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, sulla stagione che sta per cominciare nei prossimi giorni. Da sottolineare come non citi la Lazio nella sua griglia di p ...Tra mercoledì e giovedì, Luis Suarez farà l'esame di italiano per riaprire la pratica per prendere lo status di comunitario. E solo allora avrà la comunicazione della tempistica esatta per ottenere il ...