Sky - Under al Leicester, accordo raggiunto: prestito con obbligo di riscatto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ultime sull'esterno offensivo giallorosso riportate su Twitter dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano: "La proposta del Leicester per il Cengiz Under è stata accettata dalla Roma, ci siamo! prestito di 3mln più ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ultime sull'esterno offensivo giallorosso riportate su Twitter dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano: "La proposta delper il Cengizè stata accettata dalla Roma, ci siamo!di 3mln più ...

NonSoloJuve : ??”Fatta per #Under al Leicester per 3mln di prestito + obbligo di riscatto a 24mln.” [Marchetti, Sky] - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - Under al Leicester, accordo raggiunto: prestito con obbligo di riscatto - tuttonapoli : Sky - Under al Leicester, accordo raggiunto: prestito con obbligo di riscatto - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Under-Leicester, accordo raggiunto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Under-Leicester, accordo raggiunto -