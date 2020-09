Serie C, ecco i calendari 2020/2021 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel pomeriggio la Lega Pro ha reso noto i calendari di Serie C in vista della prossima stagione, con due incognite nel girone C segnate Y e X e che dovrebbero essere Foggia e Bisceglie pronti al ritorno nel professionismo. La Serie C prende dunque il via nella domenica del 27 settembre. Saranno tre gli anticipi, uno per girone e il posticipo del lunedì sera. Questi i calendari completi: Girone A Albinoleffe-Livorno Carrarese-Pro Patria Juventus U23-Pro Sesto Lecco-Giana Erminio Lucchese-Pergolettese OIbia-Pontedera Piacenza-Grosseto Pistoiese-Alessandria Pro Vercelli-Novara Renate-Como Girone B Carpi-Sambenedettese Feralpisalò-Arezzo Fermana-Mantova Gubbio-Modena Padova-Imolese Perugia-Fano Ravenna-Sudtirol Triestina-Matelica Virtus Verona-Cesena Vis Pesaro-Legnago Girone ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel pomeriggio la Lega Pro ha reso noto idiC in vista della prossima stagione, con due incognite nel girone C segnate Y e X e che dovrebbero essere Foggia e Bisceglie pronti al ritorno nel professionismo. LaC prende dunque il via nella domenica del 27 settembre. Saranno tre gli anticipi, uno per girone e il posticipo del lunedì sera. Questi icompleti: Girone A Albinoleffe-Livorno Carrarese-Pro Patria Juventus U23-Pro Sesto L-Giana Erminio Lucchese-Pergolettese OIbia-Pontedera Piacenza-Grosseto Pistoiese-Alessandria Pro Vercelli-Novara Renate-Como Girone B Carpi-Sambenedettese Feralpisalò-Arezzo Fermana-Mantova Gubbio-Modena Padova-Imolese Perugia-Fano Ravenna-Sudtirol Triestina-Matelica Virtus Verona-Cesena Vis Pesaro-Legnago Girone ...

FcInterNewsit : Serie A, ecco il piano di riapertura degli stadi: mascherine trasparenti e spazio di 2,25 mq a spettatore - tuttosport : #Pirlo, ecco la sua tesi: 'Il calcio che vorrei' - CorSport : #Dybala rinnova con la #Juve: ecco cosa manca - BisonSabrina : RT @illibraio: Amate il #cinema e le #SerieTv? Allora questi #libri sono perfetti per voi! Ecco tante opere che hanno ispirato grandi film… - caurscorpii : ma io non ho più continuato dawson's creek shame on me nemmeno ricordo a quale episodio di quale stagione ero arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Serie D, decisi i gironi. Ecco quello delle calabresi Cosenza Channel Serie A, Gravina: «Bisogna puntare sui giovani. Sì alla legge sugli stadi»

Il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato dichiarazioni importanti: «I giovani sono il futuro del nostro paese. Sì alla legge sugli stadi» In occasione di una premiazione a Camaiore, il president ...

De Paul ha detto sì al Leeds. Niente Roma o Napoli? Da Udine: "Ecco cosa manca per la chiusura"

La formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4.5 milioni di euro. L'argentino è pronto a dire sì al team inglese. Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. Il Messagge ...

Serie C: ecco le date della stagione regolare

Con il comunicato ufficiale 29/L del 16/09/2020 la Lega Pro ha reso note le date di calendario per la stagione sportiva 2020-21 del campionato di Serie C. L'inizio è fissato per domenica 27 settembre ...

Il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato dichiarazioni importanti: «I giovani sono il futuro del nostro paese. Sì alla legge sugli stadi» In occasione di una premiazione a Camaiore, il president ...La formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4.5 milioni di euro. L'argentino è pronto a dire sì al team inglese. Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. Il Messagge ...Con il comunicato ufficiale 29/L del 16/09/2020 la Lega Pro ha reso note le date di calendario per la stagione sportiva 2020-21 del campionato di Serie C. L'inizio è fissato per domenica 27 settembre ...