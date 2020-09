Serie C 2020/2021, il calendario del Palermo: ecco le date dei derby contro Catania e Trapani. Il big match contro il Bari… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16 settembre è stato sorteggiato il calendario dei gironi della prossima Serie C.Il Palermo di Roberto Boscaglia, inserito nel girone C della terza divisione italiana, ovvero nel girone meridionale, affronterà diversi club che fino a qualche anno fa avrebbe affrontato tra la Serie B e la Serie A. Tra questi, c'è ancora da annotare il ritorno dei derby siciliani contro Catania e Trapani, che mancavano ai tifosi e agli appassionati di calcio già da diversi anni. Inoltre, ci sarà anche da considerare il big match contro il Bari, una delle prime contendenti al titolo della Lega Pro.Serie C ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16 settembre è stato sorteggiato ildei gironi della prossimaC.Ildi Roberto Boscaglia, inserito nel girone C della terza divisione italiana, ovvero nel girone meridionale, affronterà diversi club che fino a qualche anno fa avrebbe affrontato tra laB e laA. Tra questi, c'è ancora da annotare il ritorno deisiciliani, che mancavano ai tifosi e agli appassionati di calcio già da diversi anni. Inoltre, ci sarà anche da considerare il bigil Bari, una delle prime contendenti al titolo della Lega Pro.C ...

