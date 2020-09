Segregato dai genitori in una stanza per anni, muore dodicenne (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il corpo, Segregato dai genitori per anni, è stato trovato dalla polizia in condizioni igieniche pessime. E’ successo in Pennsylvania: un vicino di casa aveva ascoltato il padre fare riferimento alla morte del figlio Chiuso in una stanza per anni fino alla sua morte. E’ la tragica storia di Maxwell Schollenberger, 12 anni di Annaville … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il corpo,daiper, è stato trovato dalla polizia in condizioni igieniche pessime. E’ successo in Pennsylvania: un vicino di casa aveva ascoltato il padre fare riferimento alla morte del figlio Chiuso in unaperfino alla sua morte. E’ la tragica storia di Maxwell Schollenberger, 12di Annaville … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La polizia ha trovato il corpo di Maxwell, 12enne morto in Pennsylvania, dopo una segnalazione da parte di un vicino di casa. Il 12enne Maxwell Schollenberger è morto dopo essere stato segregato per a ...

Il 12enne Maxwell Schollenberger è morto dopo essere stato segregato per anni in una stanza di casa. L’episodio è accaduto ad Annaville, nello stato della Pennsylvania (USA). Il cadavere del ragazzino ...

Chiuso in una stanza per anni fino alla sua morte. E' la tragica storia di Maxwell Schollenberger, 12 anni di Annaville in Pennsylvania, il cui corpo è stato ritrovato dalla polizia dopo la segnalazio ...

