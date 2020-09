Scivola in bagno e batte la testa: muore a 12 anni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un incidente domestico: è questa la prima ipotesi sulla causa della morte di un bambino d 12 anni, avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, a Sesto Fiorentino (Firenze), in una villetta sulle colline di Querceto, dove viveva con i genitori e un fratello maggiore. A darne notizia oggi il quotidiano “La Nazione”.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe Scivolato in bagno e, caduto in malo modo, avrebbe battuto violentemente la testa. Quel che è certo è che la mamma del ragazzo, insospettita dal suo silenzio, ha iniziato a chiamarlo, per poi correre in bagno a controllare la situazione. Dopo aver provato inutilmente ad aprire la porta, è riuscita a entrare solo passando da una finestra e lo ha trovato riverso a terra, incosciente. Essendo un medico, la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un incidente domestico: è questa la prima ipotesi sulla causa della morte di un bambino d 12, avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, a Sesto Fiorentino (Firenze), in una villetta sulle colline di Querceto, dove viveva con i genitori e un fratello maggiore. A darne notizia oggi il quotidiano “La Nazione”.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbeto ine, caduto in malo modo, avrebbe battuto violentemente la. Quel che è certo è che la mamma del ragazzo, insospettita dal suo silenzio, ha iniziato a chiamarlo, per poi correre ina controllare la situazione. Dopo aver provato inutilmente ad aprire la porta, è riuscita a entrare solo passando da una finestra e lo ha trovato riverso a terra, incosciente. Essendo un medico, la ...

