Sassuolo – Acquisto Under dalla Ternana. Rocco Quirino sta per lasciare la Ternana per giocare con un club emiliano in serie A. Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva da … L'articolo Sassuolo – Preso un giovane Under-15 dalla Ternana proviene da ForzAzzurri.net.

Il Sassuolo Calcio ha comunicato i numeri di maglia per la stagione 2020/2021. Rimangono pressoché confermati quelli della scorsa stagione, con qualche piccolo cambiamento. Il nuovo arrivato Kaan Ayha ...

Il Sassuolo non vende per la gioia di De Zerbi

"Cosa chiedo al mercato? Non per forza va fatto solo in uscita, ma se questa squadra dovesse rimanere quella che è sarei contento". Echi della serata nel corso della quale il Sassuolo ha presentato la ...

L’ex Carli tenta il ’colpaccio’ Ricci Il Parma irrompe sul centrocampista

E se alla fine, tra Fiorentina, Milan, Napoli e Sassuolo, la spuntasse un’altra? La notizia ha preso corpo nella giornata di ieri ed il diretto interessato, manco a dirlo, è sempre Samuele Ricci. La n ...

