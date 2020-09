Roma, Under ai saluti: c’è l’accordo con il Leicester. I dettagli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cengiz Under verso il Leicester: la Roma ha raggiunto un accordo con il club inglese. I dettagli dell’operazione La Roma ha raggiunto un accordo di massima con il Leicester per il trasferimento di Cengiz Under. Come riportato da Sky Sport, l’esterno turco vestirà la maglia delle Foxes in prestito con obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cengizverso il: laha raggiunto un accordo con il club inglese. Idell’operazione Laha raggiunto un accordo di massima con ilper il trasferimento di Cengiz. Come riportato da Sky Sport, l’esterno turco vestirà la maglia delle Foxes in prestito con obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, per #Under irrompe il #Leicester - DiMarzio : Il #Cagliari chiede #Under alla #Roma: la situazione - amare_roma_1927 : @AlfredoPedulla un'opportunità anche per #Under. Con #AsRoma percepisce circa 1,75 lordi con il #Leicester almeno 2,8 - Gazzetta_it : Il #Leicester piomba su #Under: #offerta da 27 #milioni alla #Roma #Calciomercato - MassimoTera : @VanessaPanatta 'Under, non solo Manchester United, su di lui anche il Leicester: ecco l'offerta' Secondo il tabloi… -