Pestaggio a Savona: in cinque prendono a calci e pugni un ragazzo di 22 anni. Arrestati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo ha intercettato nei pressi della stazione, afferrato per i capelli, accusandolo di aver rubato la borsa di una anziana, e trascinato in una via in cui ha iniziato a picchiarlo. Poi, minacciandolo con un coltello, lo ha portato in un parco in cui lo attendeva il resto del branco.In cinque hanno iniziato a pestarlo, fino a farlo svenire. E anche dopo, mentre era ormai senza sensi, hanno continuato a colpirlo, a calci in faccia, rompendogli uno zigomo. Fino a che qualcuno non ha chiamato i carabinieri. E' durato quasi un'ora l'incubo di un 22enne di Savona che, lo scorso 1 giugno, ha subito la furia di cinque ragazzi. Tutti italiani, tra i 22 e i 33 anni, oggi Arrestati.Una vicenda che ricorda terribilmente quella di Willy Monteiro: fortunatamente però, questa ...

