Non sei al pc? Seguici da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple,o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio

CarloCalenda : Mi sono distratto. Sapete per caso sei i campioni dell’antifascismo @bravimabasta @AlRobecchi @6000sardine e c hann… - lucianonobili : Per come è scritto il tweet in italiano sospetto ai social abbiate già assunto un grillino. Detto questo, caro Giul… - mauroberruto : #IoVotoNO perchè, se vince il sì, in termini di rappresentatività ci rimetterebbe di più il #Sud del Paese. “Ma tu… - c1Dn_ : 00:05 a te piccola, se sei nata o no sei la bambina più fortunata del mondo perché hai due genitori fantastici che… - HuertDeAuteuil : “Mi dispiace che non hai mai incontrato una persona come me” è un livello alto di egocentrismo mai toccato neanche… -