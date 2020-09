Lite tra vicini a Cagliari finisce nel sangue | 44enne ucciso a colpi di fucile

(Di giovedì 17 settembre 2020) Unaa Soleminis, in provincia di, è costata la vita a Simone Cogoni. Un vicino di casa ha aperto il fuoco e ora è in fuga braccato dai carabinieri.– Omicidio in Sardegna nella serata di mercoledì. Un uomo di 44 anni, Simone Cogoni, è statocon un colpo dia Soleminis., omicidio adiSecondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe discusso animatamente con un vicino di casa per motivi di pascolo. Al culmine del diverbio, l’altro allevatore originario di Dolianova, ha imbracciato une esploso un proiettile che ha centrato il Cogoni in pieno petto. Inutile l’intervento del 118 di rianimare la vittima, la quale ...

