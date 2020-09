Lecce | Tachtsidis è guarito dal Covid-19 Il comunicato

sportface2016 : #SerieB | #Lecce, Panagiotis #Tachtsidis è guarito dal #Covid19 -

LECCE - Incubo finito per il centrocampista greco del Lecce Panagiotis Tachtsidis. Il calciatore, risultato positivo al Covid-19, che ha svolto la quarantena in Grecia, dagli ultimi test effettuati ha ...