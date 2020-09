Le bambine della scuola di Francavilla Fontana costrette a indossare solo la gonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) La preside della scuola elementare e media del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana ha imposto una divisa a bambine e bambini. Il problema però è che per le ragazze è diversa: gonna blu e camicia bianca, mentre gli studenti maschi dovranno indossare pantaloni e cravatta. Il motivo di questa scelta già contestatissima da molti genitori? Il “rispetto e ossequio della sua dignità e personalità” del corpo femminile. La preside ha scritto una lunga lettera in cui spiega le sue ragioni, “rassicurando” i genitori sul fatto che le bambine dovranno indossare i collant (!) solo quando avranno freddo. Racconta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) La presideelementare e media del Terzo Istituto Comprensivo diha imposto una divisa ae bambini. Il problema però è che per le ragazze è diversa:blu e camicia bianca, mentre gli studenti maschi dovrannopantaloni e cravatta. Il motivo di questa scelta già contestatissima da molti genitori? Il “rispetto e ossequiosua dignità e personalità” del corpo femminile. La preside ha scritto una lunga lettera in cui spiega le sue ragioni, “rassicurando” i genitori sul fatto che ledovrannoi collant (!)quando avranno freddo. Racconta ...

