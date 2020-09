Internazionali BNL d’Italia 2020, Stefano Travaglia vola agli ottavi: Borna Coric sconfitto in due set (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meravigliosa prestazione di Stefano Travaglia, che nel secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020 supera Borna Coric con il punteggio di 7-6(2) 7-5 conquistando così un posto negli ottavi di finale al Foro Italico. Una vera e propria impresa quella dell’azzurro, che adesso sfiderà Matteo Berrettini in un derby italiano che vale i quarti di finale di un Masters 1000. La cronaca – Fin dai primi game c’è grande battaglia sulla Grand Stand Arena. Coric perde il servizio nel terzo game ma trova l’immediato controbreak. Il croato appare in difficoltà in battuta, anche per merito dell’aggressività di Travaglia che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meravigliosa prestazione di, che nel secondo turno degliBNL d’Italiasuperacon il punteggio di 7-6(2) 7-5 conquistando così un posto neglidi finale al Foro Italico. Una vera e propria impresa quella dell’azzurro, che adesso sfiderà Matteo Berrettini in un derby italiano che vale i quarti di finale di un Masters 1000. La cronaca – Fin dai primi game c’è grande batta sulla Grand Stand Arena.perde il servizio nel terzo game ma trova l’immediato controbreak. Il croato appare in difficoltà in battuta, anche per merito dell’aggressività diche ...

WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - sportface2016 : #IBI2020 Impresa di Stefano #Travaglia, Coric sconfitto in due set: agli ottavi sarà derby con #Berrettini - TennisWorlden : Internazionali BNL d'Italia: Simona Halep resumes season with win over Paolini - Leonard40959202 : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Stefano Travaglia beat Borna Coric 7-6, 7-5 -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di mercoledì Sky Sport Tennis: Open Bnl d'Italia, Paolini eliminata dalla Halep

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La 'mission impossible' non è andata in porto per Jasmine Paolini, che è stata eliminata dal torneo femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, a Roma. La toscana si è a ...

Tennis, Internazionali: Berrettini agli ottavi, Djokovic batte Caruso

Esordio vincente per Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d'Italia. Sul Centrale del Foro Italico il 24enne romano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie del Masters 1000 italiano, dopo il b ...

Tennis: Open Bnl d'Italia, Caruso si arrende a Djokovic

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Si è interrotto il sogno di Salvatore Caruso agli Internazionali d'Italia, sulla terra di Roma. Il siciliano di Avola (Siracusa) è stato sconfitto in 1h24' dal n.1 del mondo, N ...

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La 'mission impossible' non è andata in porto per Jasmine Paolini, che è stata eliminata dal torneo femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, a Roma. La toscana si è a ...Esordio vincente per Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d'Italia. Sul Centrale del Foro Italico il 24enne romano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie del Masters 1000 italiano, dopo il b ...(ANSA) - ROMA, 16 SET - Si è interrotto il sogno di Salvatore Caruso agli Internazionali d'Italia, sulla terra di Roma. Il siciliano di Avola (Siracusa) è stato sconfitto in 1h24' dal n.1 del mondo, N ...