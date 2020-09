Incendio nel porto di Ancona scatta emergenza | chiuse scuole

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte da incubo addove undi vaste proporzioni è divampato nel. Il rogo è partito attorno alla mezzanotte da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Non ci sono vittime né feriti. L’si è sviluppato nell’area ex Tubimar, dove ci sono varie attività. Si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche da diversi chilometri di distanza. In tutta la città si sente un odore acre. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Si ipotizza che siano esplose alcune ...

Grande incendio divampa nel porto di Ancona [aggiornamento delle 05:17] - Un vasto #incendio divampa nel porto di #Ancona - Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 07:28] - Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 07:28] - Grande incendio nel porto di Ancona. Il sindaco fa chiudere porte e finestre

È il diktat del Comune di Ancona dopo l'incendio divampato nel porto, nell'area ex Tubimar. Il centro città è ancora invaso dal fumo. Il Comune ha poi «chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ...