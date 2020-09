Il comune si fa bello. Intervento di lavaggio vetri a Palazzo D’Aronco (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono iniziati questa mattina i lavori di pulitura dei vetri di Palazzo D’Aronco. L’ultima occasione nella quale erano stati effettuati risale a poco meno di vent’anni fa, quando l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi venne in visita ufficiale a Udine. L’Intervento, eseguito dalla DD Service Srl di Mestre, proseguirà per l’intera giornata di mercoledì e, se le condizioni delle vetrate lo renderanno necessario, in quella di domani. Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono iniziati questa mattina i lavori di pulitura deidiD’Aronco. L’ultima occasione nella quale erano stati effettuati risale a poco meno di vent’anni fa, quando l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi venne in visita ufficiale a Udine. L’, eseguito dalla DD Service Srl di Mestre, proseguirà per l’intera giornata di mercoledì e, se le condizioni delle vetrate lo renderanno necessario, in quella di domani.

murshroomss : RT @murshroomss: Ultimamente sto facendo conoscenze grazie alla passione in comune per la lettura qui su twitter e sto scoprendo anche libr… - murshroomss : Ultimamente sto facendo conoscenze grazie alla passione in comune per la lettura qui su twitter e sto scoprendo anc… - ania_joe : Stamattina sono andata in comune e mi hanno misurato la febbre...solo che il loro termometro nn funzionava ??????..il… - DSovranista : @cacciaramarri Cernusco Sul Naviglio(MI) è un comune residenziale molto bello,grande con molto verde attorno (il Na… - CasinaPioIV : Francesco: Una persona d’azione, che cura la casa comune, è una persona che ha contemplato la bellezza della natura… -

Ultime Notizie dalla rete : comune bello Snello è più bello e più sano? Il Bene Comune La compagna di Johnny Lo Zingaro: "Fateci morire insieme"

La compagna di Johnny Lo Zingaro, il criminale evaso il 6 settembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Sassari, approfittando di un permesso premio, e poi fermato dopo dieci giorni di fuga, la ...

Giovanna, la compagna di Johnny lo zingaro: «Fateci morire insieme, non è più il ragazzo degli anni ‘80»

BUGGIANO (Pistoia) - Dopo una perquisizione, il sequestro dello smartphone e tre ore trascorse in questura la donna di Johnny lo Zingaro, al secolo Giovanna Truzzi, 61 anni, di Valdagno (Vicenza), ita ...

Contest di Regione Liguria sui borghi più belli: Verezzi riceve la targa di riconoscimento (FOTO)

A ritirarla, presso la Sala Trasparenza di piazza De Ferrari, il sindaco Dacquino con la consigliera Maddalena Pizzonia e i presidenti delle associazioni 'Vivere Verezzi' e 'SMS Concordia' È Verezzi, ...

La compagna di Johnny Lo Zingaro, il criminale evaso il 6 settembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Sassari, approfittando di un permesso premio, e poi fermato dopo dieci giorni di fuga, la ...BUGGIANO (Pistoia) - Dopo una perquisizione, il sequestro dello smartphone e tre ore trascorse in questura la donna di Johnny lo Zingaro, al secolo Giovanna Truzzi, 61 anni, di Valdagno (Vicenza), ita ...A ritirarla, presso la Sala Trasparenza di piazza De Ferrari, il sindaco Dacquino con la consigliera Maddalena Pizzonia e i presidenti delle associazioni 'Vivere Verezzi' e 'SMS Concordia' È Verezzi, ...