Grande Fratello Vip, Flavia Vento urla e pianti "Mi mancano i cani": se ne va (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo solo 24 ore dall'inizio del 'Grande Fratello Vip', liti, malesseri e prematuri abbandoni hanno dato inizio a quella che probabilmente sarà l'edizione più scoppiettante e ricca di imprevedibili exploit. D'altronde, il nuovo cast è formato da diverse personalità. Ognuno potrebbe rivestire a pennello il ruolo da leader e creare scompiglio nella Casa più spiata d'Italia. Previsioni e preferenze da parte dei telespettatori riempiono le bacheche dei social, ma nessuno poteva immaginare un imminente abbandono. Ebbene sì! Poche ore fa Flavia Vento ha lasciato il gioco e i suoi compagni di viaggio, quest'ultimi visibilmente increduli per l'accaduto. Con la valigia in mano, la showgirl ha riaperto prematuramente la porta rossa, e di sua ...

