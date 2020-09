Ginevra single tentatrice chi è? Ecco qual è la sua più grande passione

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra single

Il format di Temptation Island 2020, al via oggi – 16 settembre – è ormai noto: sei coppie si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire ...Sei coppie, ventidue single, un bellissimo relais in Sardegna e la mission di smentire la celebre battuta di Oscar Wilde secondo il quale "l'unico modo di resistere a una tentazione è cedervi". Dopo i ...Le sei coppie che prendono parte a Temptation Island 2020 sono tutte formate da persone non famose. “Sono tornata al mio primo amore con i reality fatti da persone comuni – ha detto Alessia Marcuzzi, ...