GF Vip | Preoccupazione per Tommaso Zorzi!

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Paura al Grande Fratello Vip!Zorzi era fuori dalla casa per motivi di salute. Cosa sia accaduto non è ancora del tutto chiaro, ma adesso sarebbe rientrato nel gioco. Ecco tutti i dettagli! La Casa del Grande Fratello Vip ha aperto le sue porte da pochi giorni e già laper le condizioni di salute dei concorrenti è fortissima. L’influencerZorzi entrato proprio lunedì scorso nella casa più spiata d’Italia, avrebbe accusato un malore nelle scorse ore, dicendo di avere una forte sinusite. Malore nella casa del GFVIP perZorzi: il concorrente isolato ed allontanato da tutti L’uomo dopo aver manifestato i sintomi di una forte sinusite sarebbe stato isolato nell’apposita stanza dedicata a questa tipologia di emergenze, dove il ...

fanpage : #GfVip, preoccupazione per Tommaso Zorzi, l'influencer è in isolamento e si sfoga con una delle autrici -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Preoccupazione

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality ... La Vento ha provato a spiegare che era troppo forte la preoccupazione per aver lasciato i suoi cani e che ...l’influencer 25enne è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip! Il comunicato ufficiale arriva direttamente dagli account social del reality condotto da Alfonso Signorini, che hanno dato la lieta ...Spasmodico inizio di stagione per il GF Vip. Arrivata la decisione per Tommaso Zorzi, che aveva momentaneamente lasciato la casa: il comunicato Tommaso Zorzi potrà regolarmente tornare nella casa del ...