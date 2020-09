Foggia | Felleca e la verità su Follieri | “Abbiamo sposato un progetto | vi racconto Campionato? Rispondo così”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Parla Roberto.Continua a tenere banco in casail futuro del club. Già dalla scorsa estate infatti, i fratelli Sannella, dopo insistenti rumors - seguiti da settimane di silenzio da parte dei vertici della società -, avevano confermano l'esistenza di trattative per la cessione del club rossonero. Tra i soggetti interessati, anche un ex conoscenza di Palermo e Catania: l'imprenditore Raffaello. Tuttavia, Maria Assunta Pintus, socia della MAP Consulting, società detentrice del 50% del capitale sociale della Corporate Investments Group, a sua volta detentrice dell’80% del capitale sociale de 'I Satanelli', avrebbe di fatto respinto la proposta del noto imprenditore pugliese. Oggi, però, sembra che la questione si stia sistemando. A darne conferma il ...

Roberto Felleca, presidente del Foggia, in un’intervista concessa ai colleghi di tuttoc.com ha fatto il punto sul mercato e sull’ingresso in società di Follieri: “Siamo stati a cena insieme ieri sera.Il Foggia festeggia la Serie C. E pensa già al futuro. TuttoC.com ha raggiunto il patron Roberto Felleca, impegnato in quel di Milano nelle trattative riguardanti i rossoneri. Stagione lunghissima: ...Secondo quanto riportato sul sito web dell’esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio di oggi c’è stato un incontro tra Roberto Felleca e Raffaello Follieri ...