“Fatti ricoverare | vaffa***!” GF Vip | Patrizia De Blanck show | la sfuriata contro la vippona è pazzesca

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) A distanza di poco più di un giorno dal suo esordio, la nuova edizione del Grande Fratello Vip si è rivelata già ricca di colpi di scena. Durante la notte Flavia Vento, ancora particolarmente provata dalla lontananza dai suoi affetti, decide definitivamente di abbandonare la casa. Lagirl allora, dopo aver preparato la valigia, raduna i coinquilini per salutarli che, increduli, cercano invano di farla rimanere mentre subito Andrea esclama: “Io non ci credo” e Matilde aggiunge: “Mi dispiace tantissimo davvero”. “Ragazzi è stato breve ma intenso, quando sono più calma ci vediamo, purtroppo non ce la faccio anche se è un gioco, domani mattina vado dai miei cani”.“Siete stati tutti davvero carini anche solo per un giorno” mentre Andrea, rivolgendosi a Fausto, dice: ...