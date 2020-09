Elodie | tutina stretta mette in risalto le sue curve pericolose | la foto impazza sui social

Leggi su controcopertina

(Di mercoledì 16 settembre 2020)in questo 2020 ha ottenuto davvero un grande successo ed ha anche lasciato tutti senza parole per via dei suoi cambiamenti che sono stati davvero sorprendenti.ha calcato il palco dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo e poi ha accresciuto la sua popolarità in questi ultimi mesi grazie al brano Ciclone presentato ad inizio è stato e diventato uno dei tormentoni estivi. Ciò che ha colpito maggiormente però è stato il suo cambio di look.infatti è passata dall’avere dei capelli corti e biondi a mostrare una chioma molto folta, mora e fatta di capelli molto lunghi. Proprio nei giorni scorsi è apparsa unagrafia suinetwork che ha davvero lasciato tutti senza parole. Ma di cosa si ...