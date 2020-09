gaia_simonetti : RT @qn_lanazione: E' morto il dottor Fino Fini, fu il medico della Nazionale di Calcio - qn_lanazione : E' morto il dottor Fino Fini, fu il medico della Nazionale di Calcio - GiusyPoppi : @Adnkronos Dottor Zangrillo le ricordo che alcuni giorni fa disse che il Cavaliere era asintomatico ..ed ora sostie… - Dottor_Chi : @oriparozzi Sarei morto ???? - albertopuppo : @azangrillo @stanzaselvaggia Lei dottor zangrillo Dovrebbe chiedere scusa. Dovrebbe chiedere scusa per aver detto c… -

Ultime Notizie dalla rete : morto dottor

LA NAZIONE

Il calcio italiano in lutto. È morto Fino Fini, storico medico della Nazionale dal 1962 al 1982, anno del trionfo mondiale ottenuto in Spagna al fianco di Enzo Bearzot. Il dottor Fino Fini, che ha ...Ma ogni morte è una tragedia e non può esserci spazio per l’autocompiacimento ... “Se non teniamo sotto controllo la trasmissione – ha ammonito il dottor Tedros – più persone perderanno la vita e c’è ...Roma, 16 settembre 2020 - Il mondo "è ancora all'inizio della pandemia di Coronavirus". Forte le parole dell'inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della sanità, il dottor David Nabarro, che ha ...