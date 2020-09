Colleferro, che succederà quando la vicenda di Willy sarà inghiottita dalla normalità? (Di mercoledì 16 settembre 2020) In vacanza con la mia piccola bimba, i pomeriggi dopo la spiaggia trascorrevano al parco giochi tra le altalene e gli scivoli. Un pomeriggio, i giardini sono stati colonizzati da un gruppo di adolescenti: se ne stavano un po’ distesi sulle panchine, un po’ seduti per terra, con le fidanzatine in braccio e la musica alta dei loro smartphone. I bambini che forse avevano giocato sugli stessi scivoli e sulle stesse altalene, ormai cresciuti, se ne stavano lì, consegnati ad un’adolescenza che, oltre alla dialettica del conflitto che inevitabilmente la abita, quest’anno patisce anche il limite del contatto e la privazione di quella libertà che è il sogno più potente di quella stagione della vita. Mentre seguivo le corse spericolate di mia figlia, li ho spiati per un po’. Mi hanno fatto tenerezza, preda di quella noia metafisica che un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) In vacanza con la mia piccola bimba, i pomeriggi dopo la spiaggia trascorrevano al parco giochi tra le altalene e gli scivoli. Un pomeriggio, i giardini sono stati colonizzati da un gruppo di adolescenti: se ne stavano un po’ distesi sulle panchine, un po’ seduti per terra, con le fidanzatine in braccio e la musica alta dei loro smartphone. I bambini che forse avevano giocato sugli stessi scivoli e sulle stesse altalene, ormai cresciuti, se ne stavano lì, consegnati ad un’adolescenza che, oltre alla dialettica del conflitto che inevitabilmente la abita, quest’anno patisce anche il limite del contatto e la privazione di quella libertà che è il sogno più potente di quella stagione della vita. Mentre seguivo le corse spericolate di mia figlia, li ho spiati per un po’. Mi hanno fatto tenerezza, preda di quella noia metafisica che un ...

