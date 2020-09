Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino risponde a James Ivory: "Le scene di nudo non erano necessarie" (Di giovedì 17 settembre 2020) Il regista Luca Guadagnino ha risposto alle critiche rivolte dallo sceneggiatore James Ivory al film Chiamami col tuo nome per la mancanza di scene di nudo. Luca Guadagnino ha difeso la sua scelta, criticata da Jame Ivory di non mostrare scene di nudo maschili in Chiamami col tuo nome, elemento che lo sceneggiatore avrebbe voluto vedere sul grande schermo. L'occasione di parlare del film, che sarà trasmesso su Rai 3 il 19 settembre in prima serata, è emersa in occasione di un'intervista rilasciata a The Independent. Il regista italiano ha dichiarato: "Nessuno che conosce il mio lavoro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) Il registaha risposto alle critiche rivolte dalloggiatoreal filmcol tuoper la mancanza didiha difeso la sua scelta, criticata da Jamedi non mostraredimaschili incol tuo, elemento che loggiatore avrebbe voluto vedere sul grande schermo. L'occasione di parlare del film, che sarà trasmesso su Rai 3 il 19 settembre in prima serata, è emersa in occasione di un'intervista rilasciata a The Independent. Il regista italiano ha dichiarato: "Nessuno che conosce il mio lavoro ...

