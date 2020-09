Blitz a Porta Nolana, carabinieri sgomberano mercato abusivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono i servizi disposti dal Comando provinciale di Napoli per contrastare il commercio abusivo. Particolare attenzione nella zona di Porta Nolana, spesso teatro di numerosi mercatini abusivi. In giornata i carabinieri della compagnia di Napoli Stella, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno sgomberato un mercatino organizzato in via Pica angolo via Castromediano da cittadini originari dell’est europa. Questo il bilancio: 63 le persone identificate e 32 i veicoli controllati, dei quali 8 sono stati sequestrati. I servizi continueranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono i servizi disposti dal Comando provinciale di Napoli per contrastare il commercio. Particolare attenzione nella zona di, spesso teatro di numerosi mercatini abusivi. In giornata idella compagnia di Napoli Stella, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno sgomberato un mercatino organizzato in via Pica angolo via Castromediano da cittadini originari dell’est europa. Questo il bilancio: 63 le persone identificate e 32 i veicoli controllati, dei quali 8 sono stati sequestrati. I servizi continueranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

