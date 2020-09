Barcellona, Messi out nelle prime tre partite di Liga? Ecco perché (Di mercoledì 16 settembre 2020) Barcellona - Potrebbe dover fare a meno di Leo Messi , il Barcellona , in vista del suo debutto in Liga contro il Villarreal nel weekend del 27 settembre. E il problema non sarebbe solo per quel match,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020)- Potrebbe dover fare a meno di Leo, il, in vista del suo debutto incontro il Villarreal nel weekend del 27 settembre. E il problema non sarebbe solo per quel match,...

Intervistato da Fox Sports Olanda l'allenatore del Barcellona Koeman ha confermato tutte le difficoltà nel completare l'organico blaugrana e, sostanzialmente conferma la permanenza di Suarez in rosa.

'COLPA' DELL'ARGENTINA

Dopo un mese sul piede di guerra, Leo Messi ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di andare via ed ha quindi intrapreso la diciassettesima stagione da giocatore del Barcellona. L'argentino, però, ...

BARCELLONA - Il Barcellona è in procinto di fare il suo debutto in Liga contro il Villarreal nel weekend del 27 settembre, ma la squadra catalana potrebbe non avere a disposizione Lionel Messi per i p ...

