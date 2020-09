Aprilia, non si fermano all’Alt dei Carabinieri e scappano a piedi: in manette coppia di giovani pusher (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16:00, i Carabinieri di Aprilia, al termine di un breve inseguimento per le vie cittadine, hanno tratto in arresto un uomo ed una donna. I due, rispettivamente un 27enne di Como ed una 21enne del posto, sono entrambi domiciliati nel comune Apriliano. Dopo aver eluso l’ordine di fermarsi, i ragazzi hanno abbandonato l’auto su cui viaggiavano, tentando di fuggire a piedi. I Carabinieri dopo averli raggiunti, li hanno trovati in possesso di 150g di marijuana suddivisa in 39 involucri, e di materiale per il confezionamento. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre la coppia di giovani si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo. Aprilia, non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16:00, idi, al termine di un breve inseguimento per le vie cittadine, hanno tratto in arresto un uomo ed una donna. I due, rispettivamente un 27enne di Como ed una 21enne del posto, sono entrambi domiciliati nel comuneno. Dopo aver eluso l’ordine di fermarsi, i ragazzi hanno abbandonato l’auto su cui viaggiavano, tentando di fuggire a. Idopo averli raggiunti, li hanno trovati in possesso di 150g di marijuana suddivisa in 39 involucri, e di materiale per il confezionamento. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre ladisi trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo., non si ...

CorriereCitta : Aprilia, non si fermano all’Alt dei Carabinieri e scappano a piedi: in manette coppia di giovani pusher - postino83 : @giusydiba @Luigi26337043 Pensa un po, siete di Roma, convinto che stavate al nord, non so perché. Comunque io sono… - LatinaQTW : Coronavirus, altri 13 nuovi casi. Da Aprilia fino a Formia l'onda dei contagi non arretra - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Crutchlow: 'bisogna drenare il liquido, vorrei tornare a Barcellona': 'Non era possibile continuare, avrei potuto danneggi… - bernarchevalier : RT @gponedotcom: Crutchlow: 'bisogna drenare il liquido, vorrei tornare a Barcellona': 'Non era possibile continuare, avrei potuto danneggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia non Il progetto di maxi-discarica ad Aprilia dimenticato: la Regione non si esprime Il Caffè.tv MotoGP | Dovizioso e Ducati: pace e lavoro per il titolo

[Rassegna stampa] – Andrea Dovizioso e il team ufficiale Ducati hanno una grande chance di conquistare il titolo nella stagione 2020: dovranno far fronte a tutte le difficoltà in modo comune se vorran ...

MotoGP | Test Misano: Vinales vola davanti a Nakagami

Di seguito la classifica combinata dei tempi di questa giornata di test della MotoGP a Misano. Alle spalle del pilota Yamaha si sono piazzati nella classifica dei tempi Takaaki Nakagami e Johann Zarco ...

La giornata di test MotoGP a Misano

Dopo il GP di San Marino, e prima di quello dell’Emilia Romagna, la MotoGP è ritornata sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per una giornata di test. Martedì i team delle case ufficiali e le squa ...

[Rassegna stampa] – Andrea Dovizioso e il team ufficiale Ducati hanno una grande chance di conquistare il titolo nella stagione 2020: dovranno far fronte a tutte le difficoltà in modo comune se vorran ...Di seguito la classifica combinata dei tempi di questa giornata di test della MotoGP a Misano. Alle spalle del pilota Yamaha si sono piazzati nella classifica dei tempi Takaaki Nakagami e Johann Zarco ...Dopo il GP di San Marino, e prima di quello dell’Emilia Romagna, la MotoGP è ritornata sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per una giornata di test. Martedì i team delle case ufficiali e le squa ...