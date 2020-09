Ancona | vasto incendio nel porto | fiamme alte e colonna di fumo – VIDEO

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Poco prima dell’albaneldi: lesono divampatenell’aria, intensadinero. Vastissimoad. Nel capoluogo delle Marche, esattamente all’interno del, si è verificato un grosso. Lesono divampatein pochi secondi e una grossadinero si è sparsa per tutta la zona. Undavvero di vaste porzioni sul quale sono ancora in corso gli accertamenti. Di fatto non è ancora chiaro il motivo di ciò che si poteva trasformare in una vera e propria tragedia. ...

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco d ...Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squad ...Il comune di Ancona consiglia di tenere le finestre chiuse in via precauzionale dopo il vasto incendio di oggi nella zona del porto, nell’area ex Tubimar. Durante il rogo sono state udite anche divers ...