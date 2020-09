‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 15 09 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 settembre 2020) Ma dai ma bbbbbasta!!!! Bastaaaaaaaaaaaa Bastaaaaaaaaaaaa Uomini e Donne è iniziato da meno di 10 giorni io sono già piena, stracolma, satura, riempita a tappo. Ma dico io, ma noi DAVVERO dobbiamo passare OGNI inizio diOGNI giorno a parlare di Gemma Galgani? Almeno con i vecchi format sapevi che per due giorni andava in onda il Classico, magari ti puppavi qualche sbarbatello mononeuronico ma almeno ti disintossicavi un attimo dal copione galganico, con la formula nuova si inizia da Gemma ogni cacchio di giorno che il Signore fa sorgere il soleterra e che Piero fa mettere le duesedute a centro studio. E io vi giuro, ma ve lo giuro davvero, non so più come trovare un modo nuovo e originale per commentare lo stesso mappazzo riproposto ogni caspita di anno, faccio fatica perché se ci fate caso qui cambia solo il ...