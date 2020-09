Ufficiale | Bojinov torna al Levski Sofia

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 settembre 2020) Valeririparte dal, l’attaccante, lasciato il Pescara, si lega al club bulgaro per la terza volta in carriera, avendo già giocato nelnel 2014 e nel 2019. Pochi minuti fa lo stesso club ha annunciato su Instagram il ritorno di. View this post on Instagram „ПФК Левски“ подписа договор с нападателя Валери Божинов. Опитният футболист ...