Ucciso il prete degli ultimi | ecco chi era don Roberto

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - Agenzia_Ansa : Prete accoltellato e ucciso dopo una lite a Como #ANSA - GinoLanzo : @Tg3web Prete immigrazionista ucciso da una delle sue amate risorse. - cardinale_anna : RT @nelloscavo: Un maghrebino irregolare in Italia da oltre 30anni uccide un prete. @LegaSalvini dice che è colpa dell'accoglienza (cioè co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso prete

Ventisette anni fa veniva ucciso dalla mafia padre Pino Puglisi: era il 15 settembre del 1993, giorno del suo 56esimo compleanno. Era "solo" un prete ma condannava con nettezza la mafia e la violenza, ...Era noto come il prete degli ultimi per il suo impegno in favore di migranti ed indigenti: non aveva una parrocchia e si occupava dell’assistenza ai bisognosi, assistendoli e fornendogli la colazione.Il parroco di Ponte Chiasso, il prete dei disperati, venne ucciso a coltellate sul sagrato il 20 gennaio del 1999 Don Roberto, don Renzo. Un filo li unisce a ventun anni di distanza. Don Roberto accol ...