Recensione Corsair 4000D | case da poca spesa e tanta resa

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 settembre 2020)ha messo da parte i fronzoli e concepito unlow budget in grado di accontentare gli amanti del design sobrio e funzionale. Seguendo la scia di altri produttori, anche l’azienda californiana ha deciso di lanciare unsobrio, elegante e funzionale allo stesso tempo. Scopriamo ilfirmatonella sua! Lo storico marchioha da sempre stupito per innovazione e cura per i dettagli. Anche in questa occasione la casa californiana non si smentisce. Facendo una virata, inaspettata, verso un design più sobrio,ha lanciato una nuova serie didavvero interessanti. In questavedremo il nuovoin ogni suo ...