Prete ucciso a coltellate dopo una lite a Como

Un Prete a Como è deceduto dopo le coltellate mortali sferrate da un cittadino straniero che si è poi costituito ai carabinieri Il Prete Don Roberto Malgesini, conosciuto come 'Prete degli ultimi', 51 anni, è stato ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali un senzatetto di origini straniere con problemi psichici che si è poi costituito ai carabinieri. Lo si è appreso dalla diocesi di Como. L'uomo che ha ucciso don Roberto è un tunisino di 53 anni con vari decreti di espulsione alle spalle dal 2015. Il Prete era molto noto in città per il suo impegno a favore dei migranti.

