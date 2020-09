Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) – Il piano industriale di Jsw Steel Italy, che è stato presentato oggi a Piombino, prevede un investimento iniziale di 84 milioni di euro anche grazie alla partecipazione di Invitalia che entrerà con 30 mln. Il piano si divide in due fasi: la prima, a breve termine, punta a efficientare gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l’azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase, a medio termine, ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell’acciaio attraverso l’utilizzo del forno elettrico e alla costruzione di un complesso industriale multicentrico che preveda anche attività di logistica, manufacturing e ambiente da realizzarsi con selezionati partners ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) – Ilindustriale di Jsw Steel Italy, che è statoto oggi a, prevede un investimento iniziale di 84 milioni di euro anche grazie alla partecipazione diche entrerà con 30 mln. Ilsi divide in due fasi: la prima, a breve termine, punta a efficientare gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l’azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase, a medio termine, ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell’acciaio attraverso l’utilizzo del forno elettrico e alla costruzione di un complesso industriale multicentrico che preveda anche attività di logistica, manufacturing e ambiente da realizzarsi con selezionati partners ...

